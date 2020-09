Si sono chiuse le indagini della Procura sull'incidente del primo settembre 2019 a Safforze. Il bellunese Mattia Vascellari, 26enne, che era alla guida di quella Fiat 500, va verso il rinvio a giudizio per omicidio stradale aggravato e lesioni stradali gravissime. Quella mattina alle 6.50 la vettura andò dritta contro il platano senza coinvolgere altri veicoli. L'incidente è stato ricostruito un una consulenza dell'ingegnere Pierluigi Zamuner incaricato dalla Procura. Non c'è alcuna contestazione per la guida in stato di ebbrezza: l'alcolemia nel sangue dell'automobilista, pur superiore al limite di legge (0,50), è sotto la soglia penale: meno di 0,80 grammo/litro, una sanzione amministrativa. Mattia al volante della Fiat 500 stava portando a casa la sorella, Cristian Gabriele Palazzolo, il 17enne morto nell'impatto, la 17enne Deborah De Col, che ha riportato lesioni gravissime, Tommaso Mitrugno, 24enne.

L'avviso di chiusura indagini è stato notificato all'indagato e al suo difensore, l'avvocato Massimo Malipiero di Padova, che non rilascia dichiarazioni. Ora prenderanno visione degli atti e decideranno se accedere a riti alternativi. (ol.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

