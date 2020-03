Due assunzioni a tempo indeterminato e altre ventiquattro a tempo determinato nel settore infermieristico ai quali si aggiungeranno anche quelli nel comparto Oss. A comunicarle ieri ai sindacati è stata l'Usl 1 Dolomiti nel corso dell'incontro con il direttore generale. Nessuna apertura, al momento, è arrivata invece sulle ferie che rimangono bloccate. «Chiaramente ci è stato detto che non sarà immediato e che la procedura burocratica per l'assunzione chiede più di un mese di tempo - spiegano Andrea Fiocco (Fp Cgil) e Lorella Vidori del Nursing Up - al momento non ci sono stati prospettati tempi per lo sblocco delle ferie. Molti, ci contavano, proprio nel periodo in cui si trovano con i bambini a casa da scuola». Nel corso dell'incontro sono state anche concordate modalità di comunicazione più veloci per poter dialogare tra sindacati e Usl. La soluzione, che al momento non è stata definita potrebbe essere quella di un gruppo whatsapp in cui i sindacati possano aiutare l'azienda ad informare i dipendenti e i sindacati possano far pervenire velocemente le richieste alla struttura. «Un incontro positivo». È stato il commento del Dg Rasi Caldogno all'uscita della riunione.

