Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Si terrà il prossimo 27 marzo la Commemorazione «della morte di Gesù», la ricorrenza più importante dell'anno per la religione cristiana dei Testimoni di Geova.In linea con le regole di distanziamento e per permettere a tutti di seguire le celebrazioni in sicurezza l'appuntamento è in rete.Vi assisteranno 1200 bellunesi, 30.000 nel Veneto, mentre in Italia saranno circa mezzo milione di persone e oltre 20 milioni nel mondo.«Secondo i...