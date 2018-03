CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTRO ALL'ENAIPROVIGO Il bullismo si combatte direttamente in classe: mercoledì i Maestri del lavoro e l'Associazione nazionale Polizia di Stato di Rovigo hanno incontrato studenti e insegnanti dell'Enaip di Rovigo, l'istituto di formazione professionale in via Marconi, per parlare insieme di bullismo e devianze sociali. In rappresentanza dell'Anps era presente Ivano Spigolon, mentre per il Comune è intervenuto l'assessore alle Politiche sociali Patrizia Borile. Flavio Ambroglini, console provinciale dei Maestri del lavoro, prendendo la...