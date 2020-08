IL PRECEDENTE

SAN DONA' Non è la prima volta che un imam del Sandonatese subisce il grave provvedimento di espulsione: il marocchino Raoudi Albdelbar era stato espulso il 5 agosto del 2014 su decisione del ministro dell'Interno Angelino Alfano per grave turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale.

Ad incastrare la guida spirituale islamica era stato il video di un sermone da lui pronunciato nel centro di preghiera di Noventa di Piave. Il filmato, reso noto dal centro di ricerca americano Memri.org, riprendeva l'imam mentre incitava all'odio contro gli ebrei. Oh Allah - riportava la traduzione - contali uno a uno e uccidili fino all'ultimo. Non risparmiare uno solo di loro. Anche se l'anno dopo il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin (Lega) aveva riferito che alcuni commercianti lo avevano notato circolare ancora a San Donà. «Qualche segnalazione era giunta da alcuni commercianti del centro ricorda Forcolin gli esercenti si erano presentati al ricevimento settimanale, lamentando di averlo visto girare ancora in centro. Potrebbe essersi trattato di una persona che gli assomigliava».

I referenti delle associazioni islamiche dell'associazione Arrahma ossia Misericordia, invece, avevano spiegato che l'imam espulso si era messo a lavorare come commerciante, dopo aver fatto ritorno in Marocco. Hicham El Aamery e Mustafa Ed Danouni sono stati presidenti nel centro di preghiera di via Noventa dove aveva predicato Raoudi Albdelbar. «Non è mai tornato a San Donà avevano spiegato sappiamo che ha aperto un'attività commerciale con il fratello, un negozio di abbigliamento a El Kelaat Des Sraghna, vicino a Marrakech. In Marocco non è mai stato arrestato ma non sappiamo se faccia ancora l'imam». La vicenda aveva creato un certo distacco tra la comunità marocchina sandonatese e l'imam. «Si aspettava che la nostra associazione lo difendesse con un avvocato per opporsi all'espulsione - aveva spiegato Mustafa - ma il direttivo del gruppo aveva deciso di non combattere contro lo Stato italiano con il rischio di aumentare il polverone». Qualche rimpianto per non averlo difeso? «Era un ragazzo di 28 anni, forse non era maturo dal punto di vista politico ricorda Mustafa - Ci sono alcune parole che si possono fraintendere, assieme alla mancata conoscenza della legge. Quando accade un problema sul lavoro si dice al collega: ti ammazzo ma non si intende farlo davvero e il filmato era montato in modo da esaltare le frasi negative». (D.Deb.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA