INCIDENTEVIGODARZERE La morte è arrivata all'improvviso in un tratto di strada all'apparenza privo di insidie. Incidente mortale ieri sera poco dopo le 17 a Vigodarzere. Ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Si chiamava Francesco De Paoli e viveva con la famiglia in paese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, la vittima si trovava in sella ad una moto da cross Ktm. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Roma e via Verdi. Proprio nel momento in cui il giovane stava per...