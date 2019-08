CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTE STRADALEPADOVA Una ventiduenne di origini ucraine, residente a Meolo, ha perso la vita in un drammatico tamponamento tra due vetture lungo l'autostrada A4 la sera di Ferragosto. Anja Anastasia Martello viaggiava su una Hyundai I20 a fianco del coetaneo S. V., anch'egli residente a Meolo, in direzione di Venezia.All'altezza del chilometro 360, tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est, l'utilitaria dei due ragazzi ha tamponato violentemente la Ford Fiesta condotta da un quarantaseienne di Saonara - in provincia di Padova - che era in...