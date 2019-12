INCIDENTE

PORDENONE Rientravano dalla festa di Natale al Royal Disco, i quattro amici che ieri notte, verso le 5, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in A28. I ragazzi - tutti della provincia di Udine - avevano partecipato al Mamacita Christmas Party, evento che aveva attirato nel locale di Cordenons molti giovani. Stavano rientrando a casa. Percorrevano l'A28, quando nel tratto compreso tra Azzano Decimo e Villotta, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, hanno tamponato l'auto che li precedeva. I ragazzi - compreso il conducente della vettura tamponata - sono usciti autonomamente dai veicoli. Nonostante la violenza dell'impatto, hanno riportato soltanto lievi ferite. Il personale del 118 ha comunque deciso di trasportarli al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti. In A28, oltre al personale sanitario, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri hanno messo in sicurezza i due veicoli (una delle vetture ha finito la corsa nel fosso laterale) e garantito lo scenario dell'incidente fino alla rimozione dei veicoli. A occuparsi dei rilievi di legge è stata una pattuglia della Polstrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA