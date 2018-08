Inchiesta, i tecnici analizzano le macerie per simulare il crollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS GENOVA Parte della strumentazione per valutare le cause del crollo del viadotto sul Polcevera sarà messo a disposizione proprio da Società Autostrade, l'azienda che gestisce l'intero tratto Genova Savona e che stando alle dichiarazioni del governo in tempi brevi potrebbe perdere la concessione.L'incontro avvenuto ieri tra la commissione ministeriale sulle cause del crollo, guidata dall'architetto Roberto Ferrazza (e che include i professori Ivo Vanzi e Antonio Brencich, l'ingegner Gianluca Ievolella, del Consiglio superiore dei...