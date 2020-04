CONTROLLI

BELLUNO A spasso senza motivo? Pochi i bellunesi finiti nei guai. Un'incidenza inferiore all'uno per cento. Casi sporadici che si abbassano ulteriormente nei controlli ai negozi. È il bilancio delle prime settimane di controlli ai furbetti delle regole anti-contagio, che sicuramente non abitano nel Bellunese.

AL SUPERMERCATO

Ma non mancano i furbettidi altro tipo: è accaduto martedì pomeriggio quando un cliente ha fatto incetta di alimentari in un discount del Feltrino ed è fuggito senza pagare. È stato anche ricorso dalla sicurezza, ma si è dileguato in pochi minuti. Il dispositivo dei controlli intensificati sul territorio è stato varato il 9 marzo scorso dalla Prefettura e impegna in svariati accertamenti in strada e nei negozi tutte le forze dell'ordine. Palazzo dei Rettori aggiorna quotidianamente sui numeri e in queste prime settimane le statistiche promuovono i bellunesi. E anche le poche violazioni accertate (273 in poco più di 2 settimane), spesso vedono al centro persone arrivate da fuori provincia, come i tre giovani trevigiani, residenti tra i Comuni di Segusino e Valdobbiadene, che sono stati fermati dalla polizia Stradale di Feltre ad Alano nel pomeriggio di lunedì, dopo un inseguimento.

SUL FRONTE DELLE ATTIVITÀ

Bene anche su fronte dell'attività: qui la percentuale scende ulteriormente sfiorando lo zero. Si oltre 23 mila negozi controllati in queste due settimane solo 16 sono finiti nei guai (11 invece le attività sospese dalla Prefettura). La settimana in corso è iniziata con 432 persone controllate e 17 violazioni accertate solo lunedì e 619 persone identificate martedì e 10 violazioni. La violazione è stata depenalizzata la scorsa settimana dal Governo che ha previsto però multe salatissime: da 300 a 3mila euro. Lunedì sono stati 1350 le attività commerciali controllate e tutte erano in regola. Martedì 1150 e è scattata una denuncia. I dati cumulativi delle due settimane precedenti invece vedevano 30524 persone controllate, delle quali 273 finire nei guai, 23672 negozi controllati e 16 denunce.

