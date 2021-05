Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀVENEZIA Investimenti per decine di milioni per migliorare la qualità e l'accoglienza dell'ospedale Civile di Venezia, ma anche per facilitare la vita al personale sanitario, che in stragrande maggioranza non vive in centro storico, deve sobbarcarsi scomodi spostamenti, e a cui ora si immagina di offrire incentivi economici, trasporti facilitati e pure soluzioni abitative nella città d'acqua. Sono tanti i fronti su cui il nuovo...