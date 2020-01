Incendio alla Locanda fiamme e tanta paura

IL ROGO

FELTRE Inizio d'anno da incubo per la pizzeria La Locanda di Feltre. Verso le 4 di ieri primo gennaio un incendio ha praticamente distrutto il locale. Le fiamme si sono sprigionate, secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino nella parte che costeggia via Monte Lungo. Esclusi i forni per le pizze e i fornelli della cucina che si trovano dalla parte opposta e che ieri mattina sono stati controllati sia dai pompieri che da un esperto in canne fumarie.

Per il momento nè le indagini effettuate dagli uomini del distaccamento di via Bagnols Sur Ceze che sul posto erano presenti con il capo squadra Fazio Canova e nemmeno quelle della polstrada coordinata dall'ispettore capo Tiziano Speranza e dei carabinieri della stazione di Quero all'incendio con il comandante Dario De Leo, hanno accertato con sicurezza le cause. Sembra sia esclusa comunque la pista dolosa visto che non sarebbero state trovate tracce di materiale accelerante che potrebbero portare ad una mano criminale. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche i petardi tradizionalmente lanciati a Capodanno e finiti fortuitamente o all'esterno del locale o sul tetto visto che una vicina di casa che ha dato l'allarme prima di vedere il fuoco che avvolgeva la pizzeria è stata svegliata da una serie di botti che sembra provenissero da dietro il ristorante. Non si è ancora nemmeno capito, infatti, quale possa essere la zona dove c'è stato l'innesco: sotto la lente c'è una sorta di tettoia dove vengono ricoverati attrezzi e panche che è all'esterno nel piazzale ma anche l'area dei motori della cella frigorifera che potrebbero avere avuto un guasto. Solo successive perizia potranno dare una risposta più esaustiva.

LE TEMPISTICHE

L'incendio, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si è propagato dopo la chiusura del locale. Le luci alla Locanda dopo la festa di fine anno sono state chiuse alle 2 di ieri mattina. Il titolare Luca Cargnel ha controllato che tutto fosse nella norma: ha chiuso le serrande e se ne è andato a casa a dormire. Poco le 4 una donna che abita nella palazzina che si affaccia nel piazzale della pizzeria è stata svegliata da una serie di botti, aperte le finestre per controllare cosa stesse accadendo si è trovata di fronte La Locanda in fiamme. Immediata la telefonata ai vigili del fuoco che poi in via Monte Lungo sono arrivati con due camion autobotte e un'autoscala.

L'INTERVENTO

I pompieri del distaccamento cittadino di via Bagnols Sur Ceze hanno utilizzato le lance per donare le fiamme e quindi sono stati costretti a tagliare in più parti il lungo tetto che ripara il ristorante visto che tra le tegole e la travatura si stava propagando il rogo. Ogni qualvolta i vigili alzavano una parte della copertura le lingue di fuoco schizzavano verso il cielo illuminando la difficile nottata della città. Il lavoro di pompieri, polstrada e carabinieri è durato fino al mattino. Era necessario prima di poter riportare i mezzi al distaccamento bonificare ogni cosa e valutare se sotto le tegole non ci fossero ancora roghi insidiosi.

IL QUARTIERE

Il lavoro dei vigili del fuoco è stato ancora più minuzioso visto che La Locanda si trova in pieno centro a Feltre. Sul piazzale del locale si affaccia una palazzina con appartamenti, aziende commerciali e uffici, a pochi metri c'è un condominio residenziale e commerciale e dietro altre palazzine. Lungo via Monte Lungo si trova anche il centro commerciale Le Torri. Un'area quindi abitata e con tanti negozi che doveva essere certo tutelata con precisione millimetrica.

LA SOLIDARIETA'

Già avviate una serie di iniziative solidali per aiutare il titolare. Su tutte spicca quella organizzata dal Quartiere Port'Oria che domenica prossima (5 gennaio) alle ex scuola di Villapaiera organizzerà a partire dalle 19,30 una pastasciutta solidale.

Alessandro Tibolla

