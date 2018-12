Incendio alla Ca.Metal Ipotesi autocombustione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOSEDEGLIANO Sarebbe divampato per cause accidentali, forse per autocombustione, il vasto incendio scoppiato a Natale nello stabilimento della Ca.Metal a Pannelia di Sedegliano. É l'ipotesi al momento più accreditata per gli inquirenti. Terminate ieri mattina le ultime operazioni dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato due giorni per il completo spegnimento delle fiamme e lo smassamento del materiale interessato dal rogo, i Carabinieri di Udine guidati dal capitano Romolo Mastrolia hanno eseguito un sopralluogo sul posto....