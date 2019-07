Incarico nazionale per Di Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il direttivo di Assiterminal ha rinnovato le cariche delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro in seno all'associazione che riunisce tutti i terminalisti portuali in Italia. Le aziende aderenti ad Assiterminal rivestono un ruolo fondamentale per la creazione di valore e occupazione nel settore della Blue economy. Le migliaia di imprese associate oggi impiegano più di 3500 addetti diretti nei principali porti italiani. Per la commissione passeggeri, che si occupa di studiare e approfondire le tematiche riguardanti la gestione dei...