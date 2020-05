LA CURIOSITA'

MESTRE È incappato nelle maglie dei controlli per il coronavirus e quell'alt imposto da una pattuglia della Guardia di finanza lungo viale Stazione a Mestre, l'ha portato dritto in carcere a Santa Maria Maggiore.

Su di lui, cinquantenne moldavo, pendeva infatti un mandato internazionale di cattura spiccato dalla polizia della Moldavia a febbraio 2018, nello stesso anno in cui lui arrivava a Mestre con tanto di carta d'identità e affitto regolare.

Così, quando l'altro giorno i militari delle fiamme gialle hanno inserito le sue generalità nella banca dati delle forze dell'ordine, il cervellone informatico ha rimandato una segnalazione che ha permesso ai baschi verdi di rendersi conto di trovarsi faccia a faccia con un uomo condannato in Moldavia per una serie infinita di furti di gioielli, per un valore di 100mila euro.

Gioielli e oggetti preziosi che il ladro ha tolto ai legittimi proprietari intrufolandosi negli appartamenti senza far rumore o senza farsi notare, sfruttando anche il fatto che spesso quegli appartamenti erano vuoti e lasciavano campo libero alle sue azioni.

I verbali e le accuse che sono costate la condanna al cinquantenne moldavo raccontano anche la fama di ladro gentiluomo: nessuna denuncia contro di lui parla infatti di violenze, sequestri o minacce delle persone finite nel suo mirino. Da buon topo d'appartamento era quasi invisibile e agiva senza mai rischiare di far del male alle persone che derubava. Un comportamento molto simile a quello mostrato ai finanzieri che, dopo averlo fermato a bordo di un'auto in viale Stazione a Mestre assieme a due amici e alla sorella, lo avevano riconosciuto e gli avevano chiesto di seguirli in caserma. A quel punto il ladro moldavo ha alzato le braccia, ammesso di essere lui e che la sua fuga era finita: accompagnato dalla sorella, è entrato in caserma e da lì, poi, nel carcere di Santa Maria Maggiore.

L'uomo era arrivato in Italia, subito a Mestre, nel 2018 - come risulta dalla sua carta d'identità - negli stessi giorni in cui veniva condannato da un tribunale moldavo e diventava destinatario di un mandato internazionale di cattura. A Mestre la sua vita era rimasta di basso profilo, senza mai farsi notare. Fino al controllo dell'altro giorno.

N.Mun.

