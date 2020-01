Inaugurato ieri il 440° anno accademico dell'Accademia dei Concordi alla presenza del linguista Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca. Il professore da ieri è diventato anche socio onorario dell'istituzione culturale rodigina, che vanta circa 60 mila presenze l'anno tra quanti frequentano la biblioteca (45 mila) e la sua sezione per ragazzi a palazzo Nagliati (10 mila presenze), oltre a lettori di quotidiani, spettatori di concerti, ricercatori, studenti e partecipanti a conferenze e seminari. È stata anche l'occasione per il presidente Giovanni Boniolo, all'ultimo anno di mandato, per fare un primo bilancio su quanto fatto e sulle nuove tappe culturali che attendono l'ente, a cominciare dal progetto di allargare i locali dell'Accademia che possono essere messi a disposizione del pubblico al termine degli interventi di sistemazione di Palazzo Bosi, al piano superiore all'ex farmacia Tre Colombine. Di questa iniziativa se ne parla dal 2013, quando il Comune cedette il palazzo all'Accademia dei Concordi. Nel progetto figura anche la possibilità di poter ricavare nuove aule studio. Servono tuttavia altri fondi e per reperire le risorse necessarie è atteso il via libera che potrebbe arrivare presto dalla Fondazione Cariparo.

