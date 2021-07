Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN VISTA DI DOMENICAJESOLO «Anche io sono preoccupato per quello che può succedere domenica sera, però chiudere piazza Mazzini non servirebbe a nulla, anzi forse sarebbe ancora peggio, meglio attivare gli steward». Dopo la notte di festa senza regole, anche il primo cittadino dichiara la propria preoccupazione per quello che potrebbe succedere nel cuore della città una volta terminata la finale che giocherà l'Italia. Mentre Venezia,...