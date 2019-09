In via Monte Prabello a Mestre l'emergenza da affrontare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOMESTRE Basta andare a dare un'occhiata ai tre edifici gemelli di via Monte Prabello a Favaro Veneto per capire cosa significa emergenza manutenzioni e rischi provocati dai cambiamenti climatici. Con gli ultimi temporali pezzi di intonaco si sono staccati da un cornicione e per fortuna nessuno si è fatto male. D'altro canto si tratta di case vecchie, costruite nel 1977, che vanno dal civico 13 al civico 25 di via Monte Prabello, sono simili tra loro e costituite da 4 piani fuori terra, di cui un piano terra ad uso garage e ingressi...