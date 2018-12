In via Cividale uno striscione contro i passaggi a livello «Non basta stracciare l'accordo, vogliamo vedere i fatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non demordono i cittadini che protestano contro i cinque passaggi a livello di Udine est. Neanche sotto le feste di Natale. E così nei giorni scorsi, in via Cividale, vicino alla barriera ferroviaria è comparso un lenzuolo con una domanda precisa: Manterrete le promesse elettorali? Via i passaggi a livello!. Margherita Bonina, che fa parte del comitato che si batte per l'eliminazione dei passaggi a livello ricorda che i residenti della zona, «che ancora stanno subendo la presenza dei 5 passaggi a livello che tagliano Udine in due, si...