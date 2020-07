IN VIA CIVIDALE

UDINE (a.p.) Cavarzerani sempre più blindata: raddoppiano le pattuglie dedicate al controllo del perimetro del complesso. L'ex caserma di via Cividale, diventata martedì la prima zona rossa del Friuli Venezia Giulia dopo che tre richiedenti asilo erano risultati positivi al tampone, è da alcuni giorni sotto sorveglianza speciale 24 ore al giorno; un'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini vieta per 14 giorni l'ingresso e l'uscita dalla struttura, con l'isolamento per i circa 480 profughi ospitati.

VOLONTARI IN CAMPO

Da giovedì pomeriggio, a sorvegliare che l'ordinanza sia rispettata e non ci siano scavalcamenti dei muri, ci sono anche una quarantina di uomini della Protezione Civile regionale (10 per ognuno dei quattro turni), una decisione presa dal vicegorvernatore e assessore alla Protezione civile e sanità, Riccardo Riccardi, nell'ambito dello stato di preallerta dichiarato proprio per il rischio derivante dagli arrivi di richiedenti asilo lungo la rotta balcanica, combinato all'emergenza Covid. Ieri l'assessore alla sicurezza del Comune Alessandro Ciani ha spiegato che è stata potenziata anche la presenza delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale): «Se all'inizio c'erano 4 pattuglie a controllare il perimetro, una per lato ha detto - ora a sorvegliare l'area, ci sono dalle 7 alle 8 pattuglie».

LAVORI COMPLETATI

Ieri sono anche stati completati lo sfalcio e pulizia lungo il muro di cinta, intervento richiesto da tempo dai residenti nella zona. «In questi giorni è stato fatto un lavoro enorme ha continuato Ciani - voglio ringraziare le forze dell'ordine la Polizia Locale e soprattutto, la Protezione Civile, dato che si tratta di volontari: si sono dimostrati straordinari, loro ci sono sempre». Nel frattempo, è anche stata potenziata l'illuminazione delle zone più buie: dopo una prima notte alimentate a generatori, si sta valutando l'idea di allacciare le torri faro alla rete pubblica, così da ridurre il disagio per i residenti. «Continuiamo a tenere monitorata la situazione ha assicurato l'assessore - siamo in costante contatto con Prefettura e Questura ed effettuiamo diversi sopralluoghi al giorno».

LA SITUAZIONE

Dai tamponi finora effettuati sugli ospiti, non risultano altri positivi: «La caserma ha un'area dedicata al triage e all'isolamento ha concluso Ciani - ma nel dubbio che potesse esserci stato qualche contatto abbiamo deciso di non correre rischi. I prossimi arrivi, invece, non entreranno direttamente all'ex caserma, ma a Castellerio, dove saranno effettuati i controlli sanitari».

«PREFETTO IN COMMISSIONE»

Intanto le opposizioni in consiglio comunale a Udine hanno chiesto un'audizione in commissione Politiche sociali del prefetto per approfondire la questione dei migranti e della sicurezza sanitaria per i cittadini. «Vogliamo chiarire se le strutture di quarantena per l'ammissione nella Cavarzerani siano adeguate o se l'ingresso dei tre migranti contagiati sia stato un singolo errore», spiegano.

