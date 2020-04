LE VITTIME

Quattro morti in un giorno, la macabra contabilità del virus fa registrare un triste record in Veneto orientale: tre decessi sono avvenuti a Jesolo (di cui soltanto uno registrato finora nel tabellino ufficiale, quello di Giuseppina Guarnuto) e uno in una casa di riposo del Pordenonese.

A CA' SAVIO

Nel gennaio del 2012 era riuscito a salvarsi dal naufragio della Costa Concordia, ieri si è spento per colpa del virus. E' un 76enne di Ca' Savio, Ermenegildo Dei Rossi, la prima vittima da Covid-19 di Cavallino-Treporti. Ricoverato all'ospedale di Jesolo dallo scorso 27 marzo, il decesso è avvenuto ieri mattina. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il Comune. A esprimere il dolore del Comune anche la sindaca Roberta Nesto. Increduli i suoi famigliari, che fino all'ultimo hanno sperato che si potesse riprendere. Dipendente delle Poste in pensione, aveva lavorato per molti anni negli uffici postali di Venezia concludendo poi la sua carriera nel 1994 a Ca' Savio dove si era trasferito con la moglie Rita. Proprio per il suo passato lavorativo era molto conosciuto e stimato, anche nel centro storico lagunare. Appassionato di viaggi, aveva partecipato a diverse crociere, compresa quella a bordo della Costa Concordia e dalla quale si era miracolosamente salvato, assieme ai suoi famigliari, salendo nelle scialuppe di salvataggio. Oltre alla moglie, lascia le figlie Claudia e Giorgia.

Al Covid-Hospital di Jesolo è venuto a mancare il sandonatese Gianpaolo Gianduzzo. Aveva 76 anni ed era titolare della Vigna Grassaga, azienda vitivinicola conosciuta nel territorio. Lascia la moglie e tre figlie. La città continua, dunque, a pagare un prezzo molto alto all'epidemia: ad oggi sono tredici le persone decedute residenti a San Donà.

NEL PORTOGRUARESE

Intanto Gruaro piange il suo terzo morto. Si tratta di Giuseppa detta Giuseppina Guarnuto, 75 anni, madre di 4 figli e moglie di Domenico Memmo, deceduto due settimane fa a causa dall'infezione da Covid19. Come il marito, la donna era originaria di Reggio Calabria, anche se la coppia viveva da molti anni a Giai. Rispetto al marito e al figlio trasportatore, che sembra sia stato il paziente uno in famiglia, entrambi Covid positivi fin dai primi giorni dell'epidemia, lei al primo test era risultata negativa e viveva in casa in quarantena. La donna, con problemi di tipo cardiocircolatorio, si era sentita male sabato mattina e in ambulanza era stata trasportata al Pronto soccorso di Portogruaro dove alla prova del tampone era risultata positiva. Trasportata in ospedale a Jesolo, dopo poche ore dal ricovero è sopraggiunta una crisi respiratoria che l'ha portata alla morte.

A SAN MICHELE

Anche San Michele al Tagliamento deve fare i conti con un'anziana deceduta per il coronavirus. A San Vito al Tagliamento è stato registrato infatti il secondo decesso in una settimana nel nuovo reparto Covid dell'ex hospice. A perdere la vita è stata Amalia Salvador, 94 anni, vedova Pizzolitto di San Michele al Tagliamento. Inizialmente ricoverata nella Rsa di San Vito, era stata trasferita nella vicina casa di riposo. Lì è stata trovata positiva e successivamente ricoverata a Pordenone. Poi le dimissioni, ma sabato il decesso improvviso all'hospice. Ieri pomeriggio, in forma privata, è stato celebrato il funerale. Lascia la figlia Sabrina, il genero Luigi, i nipoti Jary e Leonardo.

ALLA FRANCESCON

Il virus spaventa anche la residenza per anziani Francescon: sono 31 le persone colpite a Portogruaro: lo dicono i tamponi dopo che nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche per i ritardi nella consegna dei risultati delle analisi. «Sono arrivati gli esiti di tutti i 190 tamponi - precisa infatti Sara Furlanetto, presidente della Francescon di borgo San Gottardo - Ci sono in tutto 31 persone colpite da Covid. Di queste, 18 sono tuttora nostri ospiti e sono ricoverate nel nucleo Covid all'interno della Francescon. Tra i positivi dobbiamo aggiungere le due persone che erano decedute a marzo. C'è poi il fronte del personale. Sono 11 i dipendenti che sono risultati positivi a fronte di 110 lavoratori che non hanno contratto la malattia. Degli 11 dipendenti positivi, due sono totalmente asintomatici. A Jesolo, nel reparto Covid-19, sono ricoverati tre colleghi con cui siamo in contatto quotidiano e ci conforta sapere che stanno migliorando, tanto da non essere mai entrati in terapia intensiva». Non è invece legata al coronavirus la morte di Anna Maria Daneluzzo, 90enne ospite della Francescon deceduta nel weekend: «Gli accertamenti hanno escluso la morte da Covid-19 - spiega ancora Furlanetto - Il personale, che ha accesso alla documentazione proprio per poter intervenire fra chi è stato in contatto con gli infetti, ha appurato che la signora è deceduta per una infiammazione polmonare, ma il tampone ha escluso il Covid». (m.cor) (m.mar.) (g.bab) (f.cib)

