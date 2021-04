Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOSAN DONA' Calano i contagi ed i ricoveri, chiude il reparto Covid-19 alla Rizzola. Nell'ultima giornata i nuovi contagi sono stati 44, per un totale di 759, contro gli 872 del 9 aprile. Complessivamente sono 82 i pazienti ricoverati a Jesolo, dei quali 7 in terapia intensiva e 59 in malattie infettive, più le 16 nella struttura Stella Marina, sempre a Jesolo; alla casa di cura Rizzola è stato chiuso il reparto Covid-19, con gli...