In Valmorel gli abitanti ora convivono con il terrore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TIMORELIMANA Gli abitanti di Valmorel hanno paura. Convivono con il terrore e non sentono ragioni. Non vogliono numeri e slides proiettate, vogliono soluzioni e giovedì sera l'hanno urlato ai relatori, alla rappresentante della Regione e della polizia Provinciale. Al momento delle domande finali i toni in sala si sono fatti alti, l'atmosfera si è surriscaldata e lo scontro è stato inevitabile. «I cittadini che pagano le tasse non vogliono il lupo, lo volete capire o no?», ha urlato qualcuno facendo scoppiare lo scroscio di applausi....