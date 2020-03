IN VALLE D'ANSIEI

AURONZO Anche il Comune di Auronzo ha intrapreso tutta una serie di provvedimenti sul territorio di competenza stante la situazione d'emergenza innescata dal coronavirus, coinvolgendo anche il volontariato. Quest'ultimo si sta occupando d'organizzare la consegna a domicilio dei beni di prima necessità come alimenti e farmaci alle persone in condizioni di fragilità o di età superiore a 65 anni, cui si consiglia di non uscire di casa. I contatti sono: Francesca Vecellio con telefono 328 7320570 e Maria Giovanna Larese con telefono 327 7683364. Così, mentre rimane il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti (per i positivi al tampone o in quarantena esiste tutta una serie di prescrizioni obbligatorie reperibili sul sito https://www.comune.auronzo.bl.it/it), l'ecocentro di Cima Gogna è chiuso fino a data da destinarsi. Parte invece domani lunedì fino a giovedì il primo intervento di disinfezione e sanificazione delle aree pubbliche all'aperto. L'operazione sarà effettuata mediante la disinfezione a mezzo lancia di parapetti, panchine, cestini delle aree di passaggio pedonale più utilizzate, la pulizia e la disinfezione mediante bagnatura dei marciapiedi e delle vie pedonali secondo priorità di traffico, la pulizia delle strade accompagnata da disinfezione mediante spazzatrice e la pulizia dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. Fra le prescrizioni a cui dovranno attenersi gli abitanti c'è quella di evitare di frequentare i luoghi trattati nella mezz'ora successiva all'intervento, di chiudere porte e finestre durante le sanificazioni in corrispondenza della propria abitazione e d'evitare il passaggio con animali domestici per un'ora dal trattamento e comunque fino all'asciugatura dei marciapiedi e dei manufatti.

Gianfranco Giuseppini

© RIPRODUZIONE RISERVATA