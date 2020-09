VENEZIA Non è ancora tornato a lavoro, dopo l'isolamento forzato e la quarantena a Teramo, in Abruzzo, l'operatore sanitario di Mestre, dipendente dell'Antica scuola dei Battuti, che a inizio agosto era partito per le ferie senza aspettare l'esito del tampone a cui si era sottoposto a Mestre. Arrivato a Teramo, e lì controllato con un altro tampone, era risultato positivo al virus. Non appena l'Ulss abruzzese aveva segnalato la notizia all'Ulss 3 Serenissima, i vertici dell'azienda sanitaria veneziana avevano denunciato l'operatore sanitario ai carabinieri.

L'uomo era stato, prima, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale abruzzese, e poi messo in isolamento in una struttura assieme alla moglie, che però non aveva effettuato il tampone a Mestre e non era nemmeno risultata positiva ai controlli a cui era stata sottoposta in ospedale a

Teramo. La donna è stata comunque messa in isolamento come contatto diretto con un positivo, il marito. Questo mentre, nel Veneziano, era partito l'iter per la ricerca dei contatti dell'operatore socio sanitario che adesso rischia un procedimento in procura a Venezia per aver violato le prescrizioni a cui si deve attenere chi è in attesa dell'esito di un tampone. La legge prevede che si stia a casa: lui è invece andato in vacanza.

