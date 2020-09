Sono quasi raddoppiati in poco più di una settimana i positivi in provincia. Dagli 80 di 8 giorni fa, ieri stando al bollettino di Azienda Zero delle 17 eravamo a quota 147 casi attualmente positivi, e forse non erano stati caricati gli ultimi risultati del Comelico. In sole 24 ore infatti ci sono state 21 nuovi casi: i 18 positività del Comelico, a cui si aggiungono tre ulteriori positività, non riferite ai focolaio epidemico, derivanti da esami eseguiti in Pronto Soccorso su soggetti poi inviati a domicilio. Fortunatamente resta fermo a mesi fa il numero dei decessi: sempre 113 dall'inizio dell'emergenza. E anche quello dei ricoveri: un solo paziente in Malattie infettive al San Martino, che arriva dal focolaio del Comelico.

Sul fronte scuola siamo a quota 6 istituti con casi positivi: oltre ai 5 già noti (elementari di Quartier Cadore a Belluno con una classe in quarantena, l'asilo di Presenaio, chiuso, quello di Campolongo, chiuso, una classe in quarantena alle elementari di Santo Stefano, l'Istituto tecnico Forcellini di Feltre con una classe in quarantena) si aggiunge anche il caso dell'elementare di San Vito di Cadore, dove in seguito alla positività di una bambina è stato attivato il protocollo scuola con la quarantena della classe e la programmazione di tamponi per 22 compagni di classe, 2 insegnanti e 1 operatore scolastico. L'amministrazione comunale di San Vito di Cadore, ieri in una comunicato stampa, ha reso noto di aver commissionato ad un'azienda specializzata la sanificazione completa della Scuola Elementare prof. R. Pampanini. L'intervento si è svolto nella primissima mattinata di ieri, prima dell'arrivo delle classi e degli insegnanti, che hanno così potuto riprendere le attività con maggiore tranquillità, in un ambiente sicuro.

