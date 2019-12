In una settimana 1.734 richieste danni tra imprese e privati, per oltre 5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISARCIMENTIVENEZIA Non è male. In una settimana sono arrivate nei vari sportelli ben 1.734 pratiche per la richiesta risarcimento dei danni subiti con l'acqua alta di novembre: 961 da privati e 773 da imprese, per un totale di 5 milioni 383mila 416 euro. Molte di queste, però, devono essere completate così che le pratiche protocollate e chiuse sono meno di un terzo: 496, che però concentrano su di esse la maggior parte dei soldi, 4 milioni 265mila euro circa.Sono questi i dati, aggiornati a sabato sera, forniti dagli uffici del...