Nell'ultimo mese, con il diffondersi dell'epidemia, c'è stato un netto aumento della mortalità in regione, spesso superiore a quello ufficialmente attribuito a Covid-19. A certificarlo è l'Istat, che in alcuni comuni della regione ha registrato un incremento del 70 per cento rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. I Comuni selezionati per l'indagine sono 19: tutti hanno registrato un'impennata di decessi rispetto allo scorso anno. Sono Campoformido, Carlino, Corno di Rosazzo, Dignano, Fagagna, Gonars, Latisana, Lignano, Majano, Muzzana, Palazzolo, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Romans d'Isonzo, Staranzano, Sesto al Reghena e Prata. È un fenomeno che si giustifica soltanto in parte con la pandemia. Dal 1. marzo al 28 marzo in questi comuni complessivamente i morti sono passati da 83 a 144, con un incremento del 73%, ma i decessi legati al Covid-19 sono stati soltanto 11. A San Giorgio di Nogaro, ad esempio, dove un focolaio è stato registrato nella casa di riposo, i decessi sono passati da 5 a 17 rispetto all'anno precedente. Le vittime di coronavirus, però, secondo i dati della Protezione civile sono soltanto sei. Per avere una fotografia completa bisogna attendere che l'Istat elaborati i dati degli altri comuni. Ma la sensazione degli esperti è che l'incremento della mortalità possa essere determinato da decessi per coronavirus sfuggiti alla statistica.

