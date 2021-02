DIARIO DEI RIBELLI

SAN DONA' DI PIAVE Un libro nero sul comportamento degli insegnanti nei confronti degli alunni. Lo ha definito così, Andrea Quaranta, il diario che ha iniziato a scrivere con le segnalazioni che, da fine dicembre in poi, ha iniziato a ricevere da altri genitori da varie parti d'Italia. Andrea è la mamma che lo scorso fine anno rese pubblico quanto accaduto alla figlia di 12 anni: venne sospesa per avere abbracciato una coetanea (che si mise a piangere), con un atteggiamento considerato contrario ai corretti comportamenti da tenere per le norme anti Covid-19. «Da quando è iniziato l'anno scolastico disse allora sono praticamente sempre in presidenza e mia figlia è una ribelle come me: sa la verità e la dice. Si abbassa la mascherina ogni tanto per respirare; risponde ai prof mentre fanno lezioni sul Covid-19 e per questo viene lei stessa richiamata in presidenza, perché vuole raccontare la sua verità. Cosa mi dicono in presidenza? Continuano a dirmi che i protocolli sono più importanti di tutto. Ma non sono le mie regole e non le accetterò mai perché ingiuste. Ma come stanno riducendo i nostri ragazzi? In un certo senso sono contenta sia successo questo episodio, perché Giulia si è resa conto ed ora è felice di stare a casa».

CASO NAZIONALE

La notizia fece il giro d'Italia, con Quaranta che, dopo l'articolo pubblicato da Il Gazzettino, venne chiamata a raccontare la vicenda praticamente da ogni testata giornalistica. E non furono solo i giornalisti a contattarla. «Da quel giorno ho iniziato a ricevere messaggi da vari genitori che vivono situazioni analoghe, se non peggio. Mi chiedono consigli, vogliono il numero di telefono dell'avvocato che mi sta seguendo». Per inciso di tratta dell'avvocato Thomas Cesaro, di Verona, che ha impugnato il provvedimento e contestare quanto contenuto nel documento che ha giustificato la sospensione della figlia. «Dobbiamo fare qualcosa tutti assieme. Uniamoci e portiamo avanti questa battaglia. E quest'anno teniamo i figli a casa. Bisogna agire. La legge è dalla nostra parte», disse ancora Andrea.

FRONTE DEI GENITORI

E il suo appello a quanto pare è stato raccolto da diversi genitori, che hanno iniziato a chiamarla. «Ho, allora, iniziato a scrivere le loro segnalazioni in un diario, diventato ormai un libro nero. Mi arrivano storie da ogni parte d'Italia, Sardegna compresa. Uno dei fatti più gravi che posso citare? E' successo a Bologna: un bambino si era dimenticato a casa la borraccia e gli è stato impedito di bere acqua per tutta la durata della giornata di scuola. E cose così ne capitano in tante scuole ed i genitori non sanno cosa fare, hanno paura a reagire». Il libro nero, però, non finirà dal presidente del Veneto, Luca Zaia, o da altre istituzioni. «Non ho molta fiducia in loro, non ci ascoltano. Sto portando avanti una battaglia dove pensavo di trovarmi da sola: ed invece ho visto che ci sono stati casi anche molto più gravi del mio. E tanti non ne so ancora». Preferisce fare incontri, cui partecipano sempre più genitori. «Sto facendo questi incontri per svegliare questi genitori, che sono spaventati. Sì, sono sempre in presenza, ma non vi dico dove, se non che si tengono in Veneto». Per quanto riguarda la vicenda della sospensione della figlia, Andrea Quaranta si è detta amareggiata del fatto che nessuno dei suoi compagni di classe l'ha mai cercata.

Fabrizio Cibin

