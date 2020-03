L'EPIDEMIA

TREVISO La maggior parte delle vittime aveva patologie, anche gravi, ma è il Covid 19 che ha deteriorato il quadro clinico, accelerando un decorso che, in molti casi, avrebbe concesso ancora mesi se non addirittura anni di vita. Non si spiegherebbero altrimenti tante morti, 82 dall'inizio dell'epidemia, con un bollettino che ogni giorno racconta quanto sia feroce il coronavirus con i pazienti più fragili, gli anziani. Ma tra le vittime ci sono anche persone che fino a pochi giorni prima di contrarre la malattia stavano bene, facevano sport, erano in ottime condizioni di salute e svolgevano una miriade di incarichi, sia sul fronte lavorativo che sociale. Ieri nella Marca sono stati registrati altri 7 decessi (dopo i 4 di ieri e i 5 del giorno prima ancora). Sei uomini e una donna, tutti con patologie preesistenti impegnative riferisce l'usl, tutti over 70. Tre si sono spenti al Ca' Foncello di Treviso, 2 a Oderzo, 1 a Conegliano e uno a Vittorio Veneto, il nuovo covid hospital. Altri 86 invece i trevigiani risultati positivi al Covid-19 nella ultime 24 ore, per un totale di 1.188 persone contagiate. Lento ma costante l'aumento dei posti letto di terapia intensiva occupati, 45 fra i vari presidi della Marca. Sette giorni fa erano 29. Ma da ieri hanno cominciato ad aumentare anche le dimissioni (130 in totale, 21 in più nell'ultimo giorno), non solo dal Ca' Foncello, ma anche da Conegliano e Vittorio Veneto. Mentre 2.376 sono le persone in isolamento.

A Cordignano il coronavirus ha fatto la terza vittima. Si tratta di Umberto Primo Serafin, 78 anni, volto noto del mondo del calcio e dell'associazionismo del paese. Serafin è morto all'ospedale di Vittorio Veneto: non aveva altre patologie, a ucciderlo è stato proprio quel virus che sta facendo ora molta paura. Aveva accusato i primi sintomi un paio di settimane fa, tosse, febbre non molto alta, poi domenica il ricovero, forse tardivo visto che già ieri mattina il suo cuore ha smesso per sempre di battere. «Lo avevamo già portato al pronto soccorso con febbre e tosse ricorda la nipote Martina e dopo le lastre gli avevano diagnosticato una bronchite, senza però fare alcun test, e lo hanno rimandato a casa. Poi è peggiorato e hanno deciso di fargli il tampone riscontrando la positività ed è stato ricoverato. Proprio martedì stavano decidendo se era il caso di intubarlo, ma il nonno è spirato in mattinata». Serafin era stato uno degli artefici negli anni Ottanta, insieme ad un gruppo di amici guidati dal presidente Claudio Della Libera, della crescita della società di calcio del Cordignano, dalla Terza categoria alla serie D degli anni a cavallo del 2000. Dopo il lavoro nella ditta Triveneta Parchetti del fratello, era sempre sul campo sportivo, a Villa e di Cordignano per seguire nelle vesti prima di calciatore, poi di dirigente e direttore sportivo, le sorti della società.

Chiarano piange invece Roberta Canali, già magliaia e molto attiva nel mondo del volontariato. Si è spenta lunedì notte al Ca' Foncello. Aveva 84 anni ed è risultata positiva al Covid-19. Nata a Cessalto, ha vissuto con la sua famiglia a Salgareda per poi sposarsi con Cesare Toninato. Fondamentale il lavoro di Roberta attraverso l'associazione Mamma Margherita che ha permesso di raccogliere fondi per contribuire a pagare le spese di costruzione dell'oratorio di Chiarano. «Una donna buona, sempre sorridente e pronta a darsi da fare per gli altri operando in silenzio - ricordano gli amici -. Amava l'arte e il ricamo, era una mente creativa. Il suo sorriso non si è mai spento soprattutto nei momenti più difficili». Roberta lascia i figli Cinzia con Alcide e Ivan con Magda.

A Villorba è invece mancato Olivo Durante, conosciuto come Irmo, di 86 anni. Aveva lavorato per una vita conducendo una piccola azienda agricola con base in via Caseggiato, a Villorba capoluogo. «Era una persona per bene è il ricordo degli amici discreto, ma sempre impegnato e pronto a dare una mano a tutti». Lascia quattro figli: Angelino, Paolo, Rosanna e Federico. Salgono così a tre i residenti a Villorba mancati dopo essere stati contagiati dal Covid-19.

