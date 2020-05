In un giorno solo (il 29 aprile) lo Spisal della Usl 1 Dolomiti ha effettuato 7 blitz in altrettante aziende bellunesi dei settori occhialeria, metalmeccanica e centro servizi anziani controllando 1222 dipendenti. Dall'inizio dell'attività, lo scorso 16 marzo sono state 239 in tutto le aziende controllate e 21.295 i lavoratori. I principali criteri per la selezione delle attività produttive da controllare sono: la numerosità dei dipendenti, segnalazioni di criticità. Nel mirino dello Spisal il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, l'utilizzo di mezzi per la protezione delle mani e delle vie respiratorie, la presenza di detergenti/igienizzanti per il lavaggio delle mani, la presenza di prodotto disinfettanti per la pulizia delle superfici, presenza di cartellonistica informativa, ricorso alle modalità di lavoro agile, gestione delle modalità di accesso e uscita di lavoratori, fornitori e visitatori, regolamentazione dell'accesso a mensa, bagni, spogliatoi. Anche in questo caso i controlli continueranno fino alla fine dell'emergenza.

Tra i controlli dello Spisal entrati nel conteggio del 29 aprile c'è anche quello effettuato nella casa di riposo di Trichiana. In questo caso gli atti dello Spisal confluiranno poi nell'indagine conoscitiva che il procuratore Paolo Luca sta portando avanti la Procura di Belluno in base agli articoli di stampa, sui numerosi decessi tra la Padre Kolbe, Trichiana e Mel. La Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle aveva acquisito martedì documenti, atti e cartelle in direzione generale della Usl 1 Dolomiti e nei due ospedali di Feltre e Belluno, nell'ambito dell'indagine. Non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati. Ora agli inquirenti spetta una mole di lavoro immensa nella verifica dei numerosi atti acquisiti: solo in seguito si saprà se il contagio in provincia, nelle strutture per anziani in particolare, possa avere rilevanza penale.

