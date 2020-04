L'EPIDEMIA

TREVISO Ieri la Marca ha pagato il dazio di vite più pesante dall'inizio della pandemia. Dodici vittime nell'arco di 24 ore, dodici pazienti spirati in ospedale o in casa di riposo, stroncati dal nuovo coronavirus. Non se n'erano registrate tanti neanche nella terza settimana di marzo, quella in cui la curva dei nuovi contagi diventava di giorno in giorno più ripida, riempendo di senza tregua le terapie intensive e costringendo l'usl a studiare nuovi piani per aumentare i posti letto. Nell'ultimo giorno sono morti un ospite del centro servizi Civitas Vitae di Vedelago (dove son stati trasferiti tutti i pazienti risultati positivi al Covid 19 che si trovavano nel reparto di geriatria del Ca' Foncello), 3 pazienti al Ca' Foncello, 2 a Vittorio Veneto, 1 a Oderzo, 1 a Conegliano, 1 a Castelfranco. Alla tragica conta vanno infine aggiunti altri 3 anziani, spirati in casa di riposo. I decessi della mattina riguardano pazienti donne di età media di 82 anni, mentre quelli del pomeriggio sono uomini di età media di 78, affetti da altre patologie precisa l'azienda sanitaria. Nonostante l'elevato numero di decessi, il bilancio dell'ultimo bollettino regionale sulla pandemia non dipinge un quadro diverso da quello dei giorni scorsi, anche se il numero dei contagi, salito a 1.768 positivi, 37 in più rispetto a un giorno fa, fotografa un'ulteriore incremento della diffusione del Covid - 19 nella Marca, in un momento in cui si sperava fosse stato superato il picco. Attualmente sono positive 1.412 persone, mentre i guariti sono 241.

Tra le ultime vittime del nuovo coronavirus c'è anche l'ex arbitro di serie B Franco Gava, 73enne originario di Cimetta di Codognè, presidente del Ferrari Club Piave di San Michele di Piave, volto noto nel mondo del ciclismo ed e alpino. «Lho visto per l'ultima volta verso la fine di febbraio - racconta commosso un suo grande amico, Giuseppe Benedetti -. Il 3 marzo ha scoperto di essere positivo al virus ed è stato ricoverato. Lunedì sera è andato avanti, come diciamo noi alpini». Un dispiacere immenso per tutta la comunità di Cimetta, Codognè e Fossamerlo, dove abitava assieme alla moglie Gabriella e al figlio Gabriele, che ha seguito le sue orme arbitrali dirigendo in serie A (89 partite) e fa tuttora parte della Commissione arbitri nazionale che designa i fischietti in serie A. Il corso arbitro, Franco lo aveva sostenuto alla sezione Dino Battistella di Conegliano, a 26 anni, età oggi improponibile per chi vuole salire in alto, lui fece in fretta, bruciò le tappe e dalle gare a livello regionale passo in serie D, quindi per 6 stagioni diresse in serie C per approdare in B con esordio a 39 anni il 15 settembre 1985 in Brescia-Pescara. L'ultima partita arbitrata in B fu Arezzo-Parma del 22 maggio 1988, dopo aver diretto 30 partite. Nella vita lavorativa, dopo aver iniziato alla Gaiotti di Susegana, è stato dirigente all'azienda Ilea di Spresiano fino alla pensione. Lasciato il mondo degli arbitri di calcio, (ma è sempre stato vicino alla sezione), è stato anche dirigente di alcune squadre oltre che grande appassionato di auto: era presidente da diversi anni della Scuderia Ferrari Club Piave di San Michele di Piave, fondata nel 1983. Club diventato, sotto la sua presidenza, nel 2016, il primo al mondo per numero di soci che lo scorso anno ha superato quota 1000.

Il Covid19 si è portato via anche Renzo Dussin, 70enne di Asolo, volto noto del volontariato locale. È spirato all'ospedale di Cittadella. Aveva manifestato i primi sintomi del coronavirus circa un mese fa e subito ricoverato. «Abbiamo perso una persona squisita, di una generosità immensa sempre vicino al mondo dell'associazione amo e dello sport» lo ricordano un gli amici. «Oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità - il messaggio di cordoglio del sindaco Mauro Migliorini -. Perdiamo un amico, una persona semplice ma grandissima nel donarsi agli altri. Lo ricordo impegnatissimo nel raccogliere offerte per le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia, ma anche se c'era da recuperare un capitello o aiutare persone in difficoltà lui era sempre in prima linea. Perdiamo un gigante in ambito sociale e civile». Renzo Dussin era in pensione da alcuni anni dopo aver lavorato da sempre nell'azienda agricola di famiglia. Lascia la moglie Bruna con la quale viveva a Casella d'Asolo e i tre figli: Irene la più grande, Emanuele ed Alberto. Lascia anche i fratelli, tra i quali Sergio, ex assessore del comune di Asolo.

