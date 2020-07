Nell'ultimo anno sono incrementati i casi di disturbi alimentari sia in regione che a livello provinciale. Se nel 2018 si sono registrate 3.882 presenze ambulatoriali, nel 2019 si è toccata la soglia di 4.607. Si tratta di ragazze e giovani donne perlopiù con anoressia nervosa con restrizioni, oppure abbuffate, o condotte di eliminazione, ma anche disturbi alimentari incontrollati. Le visite ambulatoriali dai 15 ai 17 anni sono state 1.731, ovvero le più numerose, mentre calano dai 18 ai 29 anni arrivando a 1337 visite. I disturbi seppur con minore evidenza sono presenti nelle donne dai 30 ai 39 anni (367 le visite), dai 40 ai 49 anni (700 visite), oltre 50 anni (472 visite). I ricoveri avvengono solamente nei casi più gravi e sono limitati, mentre assenti i passaggi nel Centro diurno a differenza di quanto accade nelle altre province, a causa del mancato avvio della struttura che diventa fondamentale per seguire i pazienti ed evitare le ricadute. Nell'ambulatorio di San Vito al Tagliamento si fanno le prime visite, i controlli, i colloqui psichiatrici, psicologici, prendono il via le psicoterapie individuali o di gruppo. Ma all'interno dell'ospedale Santa Maria degli Angeli un centro diurno per i disturbi alimentari diviene fondamentale, da qui l'iniziativa dell'Adao di sollecitare i lavori di adeguamento dei locali.

