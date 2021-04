Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN TRIBUNALEBELLUNO Tutto parte con un bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 29 dicembre 2016 e ripubblicato con modifiche in data 29 giungo 2017, con cui il Comune di Belluno, in qualità di stazione appaltante dell'Ambito territoriale minimo di Belluno, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Belluno. Ma già era...