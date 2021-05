Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN TRIBUNALEBELLUNO Si giocherebbe tutto sulla sottile discrepanza tra gli articoli 495 e 650 del Codice Penale. Ossia tra falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Anche se, per l'avvocato Ferruccio Rovelli che assiste il 40enne di Belluno, il reato non si configura in alcun modo. La storia. Secondo la pubblica accusa,...