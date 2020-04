IN TRIBUNALE

BELLUNO Le udienze di convalida? In videoconferenza. È da giorni che si procede così in Tribunale a Belluno, dove dopo gli arresti che ci sono stati nelle scorse settimane la convalida è avvenuta via Internet. È la giustizia ai tempi del coronavirus, che però tratta solo le urgenze, tanto che con un provvedimento emanato dalla presidente del Tribunale Antonella Coniglio sono stati rinviati tutti processi penali, con udienze che sono state fissate da settembre in poi. Addirittura con rinvii di un anno intero, al febbraio 2021. Ha rinviato poi tutte le udienze civili fissate dal 16 aprile al 30 giugno, lasciando il periodo di luglio per le cose urgenti.

CONVALIDA VIA WEB

Per gli arrestati in questo periodo di emergenza le udienze di convalida non avvengono più a palazzo di giustizia, con la traduzione dal carcere. Ora anche a Belluno c'è un'aula attrezzata per i processi in videoconferenza, si fa tutto invia telematica. «Il collegamento da remoto spiega la presidente del Tribunale Antonella Coniglio - avviene con programma Teams e il carcere ha fatto due postazioni una per il detenuto e una per il difensore. L'avvocato può comunque scegliere se utilizzare quella postazione o rimanere collegato dallo studio. Il Giudice sta nella postazione in Tribunale. Il PM se interviene può farlo da remoto». Ecco come è andata ad esempio la convalida del bellunese, arrestato per stalking. «Abbiamo ricevuto indicazioni in tal senso sottolinea la presidente Coniglio - da Ministero e Csm per le attuali ragioni di sanità e in via di emergenza».

LE UDIENZE

«Il rinvio di tutte le udienze programmate fino al 30 giugno spiega la presidente del Tribunale - è stato disposto dal decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso. Prima si terranno se c'è n'è saranno udienze urgenti secondo quanto previsto dall'articolo 83 dello stesso decreto. Soprattutto nel settore civile e in via sostitutiva della presenza ove possibile è anche attualmente utilizzato il processo telematico. Sto facendo dei protocolli con gli avvocati per una concordata semplificazione che consenta in qualche modo di lavorare soprattutto in settori delicati come la famiglia trovando peraltro fattiva collaborazione». «Il Tribunale è sempre stato aperto perché spetta ad autorità centrali la chiusura conclude la presidente Coniglio -. Ho disposto limitazioni all'accesso per non agevolare la diffusione del virus e il personale è in lavoro agile a rotazione con ridotta presenza in ufficio per favorire le distanze di sicurezza. Così ho disposto per gli uffici che da me dipendono e cioè Tribunale Unep e Giudice di pace». E ieri le Camere penali del Veneto hanno fatto una riunione-fiume, sempre in via telematica, con l'Ordine di Venezia per esaminare e condividere un protocollo fatto con la Corte d'Appello di Venezia. Da Belluno, c'era il presidente della Camera Penale Odorico Larese, avvocato Massimo Montino. «Si tratta di un protocollo comune su come procedere alla Corte d'Appello dove arrivano avvocati da tutti i fori veneti», spiega. Anche in questo caso le udienze urgenti verranno fatte in teleconferenza su Skype for business o Micosoft Teams.

