In treno all'aeroporto nel nuovo polo «Ma Pordenone è stata dimenticata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BEFFAPORDENONE Una stazione ferroviaria per tutta la regione? E' difficile vederla così, dal momento che per arrivarci in treno da Pordenone ci si mette praticamente due ore. Ci si immagina allora che i due punti da collegare siano lontani almeno 150 chilometri, trattandosi di linee lente non dotate degli standard dell'alta velocità e dell'alta capacità. Niente affatto, perché si sta parlando del nuovo polo intermodale di Trieste aeroporto, che si trova a Ronchi dei Legionari, cioè a un'ottantina di chilometri dal capoluogo del Friuli...