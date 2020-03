I CONTROLLI

PORDENONE Con l'applicazione dell'ordinanza regionale che ieri ha chiuso negozi e supermercati, il numero di persone in giro nelle città e nei paesi anche secondo le forze dell'ordine era decisamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. Intanto continuano i controlli di polizia e carabinieri sia sulle strade principali che nei centri urbani. E nella giornata di sabato le persone controllate sono state 385, (erano state circa seicento venerdì). Dalle verifiche svolte come emerge dai dati forniti dalla Prefettura sono scattate 19 denunce: alle persone viene contestato l'art. 650 del codice penale, cioè l'inosservanza dei decreti e delle norme delle ultime settimane sui limiti alla circolazione. Il giorno prima le denunce erano state una ventina. Cala dunque il numero dei controlli ma resta quasi invariato il numero delle segnalazioni all'autorità giudiziaria (una denuncia è scattata anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale: la persona fermata non aveva alcuna reale necessità di uscire di casa) di chi non rispetta le regole.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

A finire sotto la lente delle pattuglie (di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale) anche 258 esercizi commerciali. Sul fronte di bar, ristoranti e negozi di beni non essenziali non è stata comminata alcuna denuncia: evidentemente le sanzioni previste stanno avendo l'effetto sperato. Nessuno tra gli esercizi controllati è risultato fuori norma con le serrande alzate. Tra i casi di violazione delle norme dei decreti che vietano di uscire di casa i Carabinieri hanno constatato e denunciato più di qualche caso di auto con più persone a bordo in qualche caso due, in altri addirittura tre il cui conducente ha dichiarato che si stavano recando a fare la spesa. Cosa assolutamente non prevista in quanto le disposizioni sono chiare: non più di un componente familiare per l'acquisto dei generi alimentari e di prima necessità, tra cui anche i farmaci. Dai controlli emergono, in particolare negli ultimi giorni, situazioni in cui le persone fermate per le verifiche mostrano una certa insofferenza, tanto che non è mancato qualche caso in cui è anche partita una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

SUPERMARKET CHIUSI

La giornata di ieri, in regione, ha rappresentato anche una sorta di test sul numero degli spostamenti delle persone che sostengono di muoversi proprio per fare la spesa. Strade deserte e centri urbani spettrali in una domenica quasi primaverile (anche se con un po' di bora e con le temperature che si sono abbassate). Ma saranno soltanto i dati che la Prefettura fornirà oggi a dirci se effettivamente le persone si sono mosse di meno rimanendo come intimava l'ordinanza emanata il giorno precedente dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga tra le mura domestiche. Oggi riapriranno negozi e supermercati ma chiuderanno le fabbriche. O almeno quelle che secondo le direttive del decreto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono ritenute non essenziali o strategiche. La chiusura degli stabilimenti industriali dovrebbe portare a una riduzione degli spostamenti e quindi anche a una maggiore facilità nei controlli.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA