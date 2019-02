In tre mesi cento furti il tesoro è in Albania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPORDENONE È pedinando tre utenze telefoniche che i poliziotti della Squadra Mobile di Pordenone hanno smantellato una banda albanese specializzata nei furti in ville e appartamenti. Una banda di tre, al massimo quattro persone, che si muoveva con un borsone pieno di piedi di porco, flex per sventrare forzieri e trapani per bucare infissi e serrature. Da ieri sono in carcere Darjel Prushi, 26 anni, già arrestato due anni fa a Milano per le sue scorribande negli appartamenti, Edmond Et Hemaj, detto Mondi, 34 anni, imbianchino di...