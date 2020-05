IL CASO

VITTORIO VENETO / CONEGLIANO In tre mesi al Cesana Malanotti sono decedute 44 persone. Di queste, dieci sono morte in ospedale, le altre nelle strutture residenziali dell'Istituto, a Vittorio Veneto e a San Vendemiano. È uno dei dati che l'Ipab ha fornito al sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto nel corso del lungo carteggio, fra Istituto e amministrazione comunale, che ha scandito gli ultimi due mesi. Il Cesana Malanotti sarà anche al centro del consiglio comunale di domani sera, lunedì, con due mozioni delle minoranze tese a far luce sulla gestione dell'emergenza coronavirus all'interno delle strutture dell'Ipab vittoriese.

LE QUERELE

E proprio dalla minoranza di Rinascita Civica-Partecipare Vittorio arriva la notizia che sono stati depositati in Procura tre esposti tesi a far luce sulla gestione interna della casa di riposo vittoriese, dove la pandemia ha contagiato quasi la metà dei residenti. «In una delle ultime comunicazioni ricevute dal Cesana Malanotti mi è stato comunicato che al 31 marzo, dunque nei primi tre mesi del 2020, si sono registrati 44 decessi nelle due sedi e di questi 44, dieci sono morti in ospedale riporta il sindaco Miatto -. Attendiamo ora i dati al 30 aprile». Nei primi tre mesi dell'anno circa un settimo degli ospiti delle strutture dell'Ipab è deceduto. A Vittorio Veneto gli ospiti a regime sono circa 200, a San Vendemiano un centinaio, di cui 30 disabili. I decessi sono avvenuti per svariate patologie. Difficile poter dire quanti siano morti di coronavirus, perché i tamponi all'interno delle due strutture sono stati eseguiti a tappeto dall'Usl2 solo ad inizio aprile, rilevando tra i 151 ospiti di Casa del Sole e di Casa Arcobaleno a Vittorio Veneto 78 positivi e certificando il decesso con Covid di 11 persone. Tra i parenti delle persone decedute negli ultimi mesi all'interno del Cesana Malanotti, alcuni hanno deciso di depositare un esposto alla magistratura affinché valuti se ci siano o meno gli estremi per aprire un'inchiesta. Esposti che seguono quelli depositati nelle settimane passate da parenti di anziani deceduti nella casa di riposo Fenzi di Conegliano.

IL COMITATO

Il comitato dei famigliari del Cesana Malanotti prende le distanze da questi esposti, essendo stati depositati da singoli. «Sono tre gli esposti presentati da familiari di anziani deceduti recentemente al Cesana Malanotti rendono noto i consiglieri Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana di Rinascita Civica-Partecipare Vittorio -. E la magistratura non ha tardato ad intervenire, inviando i carabinieri in via Carbonera. Qualche parente sarebbe già stato convocato per un primo interrogatorio». «Visto quanto hanno sofferto queste famiglie commenta il sindaco Miatto ritengo che sia più che giusto che cerchino chiarimenti di tutti i tipi. Sarà in caso la magistratura ad approfondire». Del Cesana Malanotti se ne parlerà anche in consiglio comunale. «A noi preme che il consiglio e la città prendano coscienza di quanto avvenuto all'interno della casa di riposo in questi mesi spiega la consigliera Balliana -, il tutto nel rispetto dei cittadini defunti e dei loro parenti e anche per far fronte a possibili future nuove emergenze. La nostra preoccupazione è che a volte il Cesana sembra un'appendice staccata dalla città». Dal carteggio degli ultimi mesi tra Comune e Ipab emerge inoltre che l'Istituto più volte aveva chiesto all'Usl 2 di ospedalizzare i malati con sintomatologia da coronavirus, tanto che in una comunicazione del 30 marzo evidenziava l'inadeguatezza delle strutture per trattare i malati Covid, mentre una circolare regionale invitava nel possibile a trattare i pazienti nelle rsa per non gravare troppo sugli ospedali.

LE AUTOPSIE

Intanto ieri si sono svolte le ultime due perizie disposte dalla Procura su 5 persone decedute, un oss e 4 ospiti, a Casa Fenzi. Liliana Girardi e Vincenzo Sapia sono morti per il Covid 19, come loperatore sanitario Angelo Fantucchio e gli altri due ospiti di Casa Fenzi, Giuseppe Forner e Gianantonio Baccin. I risultati delle ultime autopsie condotte dal medico legale Antonello Cirnelli ieri mattina lasciano poco spazio ai dubbi: a causare il decesso della 95enne e del 70enne, entrambi di Conegliano, è stata un polmonite interstiziale. Entro due mesi arriveranno gli esiti degli esami microbiologici sui tessuti polmonari che sono stati prelevati. Se Liliana Girardi aveva gli organi gravemente compromessi dall'età particolarmente avanzata quelli di Vincenzo Sapia erano invece in buone condizioni. L'uomo era ricoverato da tempo a causa di una forma avanzata di morbo di Alzeheimer ma stava bene prima della metà di marzo, quando le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Venti giorni dopo il suo cuore ha cessato di battere. Ora sarà il sostituto procuratore Anna Andreatta, titolare degli indagini, a dover tirare le fila. La Procura ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati né reato, sulle trentina di morti avvenute all'interno della casa di riposo coneglianese durante le fasi più caldi dell'epidemia. Un'anomalia che ha indotto i parenti degli ospiti di Casa Fenzi , costituitisi in comitato, a presentare un esposto per fare luce su quegli eventi.

Claudia Borsoi

Denis Barea

