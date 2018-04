«In tre anni nemmeno risolte le piccole cose»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIROVIGO I residenti di Mardimago stanno preparando forme di protesta in occasione del passaggio del passaggio del Giro d'Italia, perché sono stanchi di attendere soluzioni, vedendo soltanto promesse, ai problemi portati dei quali il traffico è il primo.«Il sindaco Massimo Bergamin, dopo la campagna elettorale, non lo abbiamo più visto. Diamo atto all'assessore ai Lavori pubblici Gianni Saccardin di aver sempre risposto alle nostre mail, così come all'assessore alla Mobilità, Luigi Paulon, di esserci stato vicino. Ma tanti sono...