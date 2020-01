IN TERRAFERMA

MESTRE In una piazza Ferretto blindata con tanto di controlli con il metal detector nei vari punti d'accesso obbligatori, in migliaia non solo i mestrini ma anche tanti turisti stranieri hanno festeggiato l'anno nuovo all'insegna della musica rap del vincitore di X Factor 2018, Anastasio. Tutto è filato liscio. Non così a pochi metri di distanza, in piazzetta Coin, dove alcuni ragazzi, per lo più stranieri, hanno anticipato a modo loro e in maniera molesta i festeggiamenti con un concentrato di botti confezionati con qualsiasi tipo di materiale, anche pericoloso. Le prove sono iniziate prima di cena: due o tre scoppi per poi aumentare di ora in ora. Ma alle 23 che l'aria era diventata satura e irrespirabile, lanci di mortaretti vicino alle macchine parcheggiate. A causa di questo modo di festeggiare si è arrivati alla rissa, con spintoni e qualche ceffone da parte del proprietario di una di queste auto che colpita da un petardo, scattando l'antifurto è sceso in strada, confrontandosi animatamente con i responsabili. Per fortuna tutto è finito lì.

RITMO E DANZE

Tutta un'altra atmosfera in piazza Ferretto, con l'attesa per la stra della serata, ovvero Anastasio. Artista preferito dai giovanissimi che hanno atteso per ore, nonostante il freddo davanti al palco allestito a metà piazza. I dj Simone Canova e Mauro Ferrucci si sono alternati alla consolle con la musica curata dai Velvet Dress mentre un gruppo di giovanissimi ballerini ha eseguito delle coreografie. A condurre la serata sono state Barbara Clara, attrice venezuelana, e l'influencer Alice Basso. Il momento più atteso è avvenuto verso le 23, con l'annuncio dell'arrivo di Anastasio, accolto dalle urla di gioia dei ragazzi che, un volta intonati i brani, si sono uniti al loro beniamino come dei veri coristi, tanto conoscevano il repertorio. Ed è proprio dal palco di Mestre che Anastasio ha voluto annunciare la sua partecipazione come big in concorso al prossimo Festival di Sanremo.

CORIANDOLI DAL CIELO

A dare il via ai festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte non sono stati i tappi di spumante che solitamente veniva portato in piazza per brindare sotto le stelle, ma una pioggia di coriandoli sparati da due cannoni che si trovavano a lato del palco. Tanti selfie, videochiamate, messaggi. Nonostante la piazza non potesse ricevere più del limite consentito, molti hanno voluto partecipare anche rimanendo fuori dalle transenne. L'imponente servizio di sicurezza, forze dell'ordine, croce verde, volontari della protezione civile, ha permesso che tutta la serata si svolgesse in maniera tranquilla, facendo rispettare i divieti di accedere con bottiglie in vetro, lattine, e botti. Almeno in piazza Ferretto non ci sono stati problemi, nessuna eccezione per chi voleva entrare anche con una semplice bottiglia di mezzo litro d'acqua minerale, e tanto meno con delle semplici e innocue girandole. Per il capodanno 2020 piazza Ferretto è stata scelta come luogo deputato alla musica. Ed è stato così.

Lucia Ravbar

