IN TERRAFERMA

MESTRE Funziona. Continua a funzionare. L'ordinanza della Polizia locale, in accordo con la Prefettura e firmata dal sindaco, si dimostra efficace anche il sabato clou del carnevale, tra giovedì e martedì grasso. Le operazioni, seguite dagli assessori Sebastiano Costalonga (Commercio) e Silvana Tosi (Sicurezza), prevedono che le forze dell'ordine, dalle 15 alle 21, regolino gli accessi in alcuni punti della città, con facoltà d'interdire il passaggio. La zona più calda, quella Riviera XX Settembre sconvolta da assembramenti e risse, ieri si presenta piacevolmente raffreddata.

IL PRESIDIO

All'inizio del viale pedonale dalla parte di via Circonvallazione, stazionano quattro vigili, e il doppio delle transenne, con i clienti del bar Al Bagigio seduti a consumare, come ordinanza Zaia impone. Più avanti, proseguendo verso via Poerio, lo spiegamento di forze, tra Polizia e Vigili con megafono, si rivela davvero imponente (6 Volanti e una camionetta). In questa zona, specialmente di fronte al bar Riviera, aumentano e non di poco anche le presenze di giovani, intenti per la maggior parte a fare aperitivo. «La gente deve uscire, altrimenti va in ansia - dice Robert - Ok la Polizia, ma forse è troppa: e se succede qualcosa altrove? Io comunque lavoro in ospedale e sono vaccinato».

La situazione sembra sotto controllo, tra chi beve seduto e chi, in piedi, si dedica al fumo, alle chiacchiere e alle classiche vasche raggiungendo talvolta le altre due zone sotto controllo. In piazzale Donatori di sangue, completamente transennato, si trovano un'altra volante dei Vigili e una dei Carabinieri. Anche qui, i clienti dei locali affollano i posti a sedere, con solo qualche isolato episodio di bicchierata in piedi. «Hanno tutti una sedia - rassicura il responsabile di Alfredo - qualcuno si alza perché fa veramente freddo. Credo abbiano compreso bene il problema, soprattutto i giovani, però l'ordinanza mi ha un po' stupito: noi non siamo la Riviera. Ad ogni modo pensavamo che i controlli creassero un deterrente, invece no: meglio così».

Di questo tema parlano anche al Va Pensiero, in calle Legrenzi, la terza area coinvolta, dove il numero delle persone, per lo meno quelle non opportunamente sedute, diminuisce drasticamente (e meno male, essendo il posto più stretto e dunque più a rischio folla). «Benvenute le forze dell'ordine - commenta il titolare - ma che si mettano in modo da non spaventare la gente, perché diversi clienti mi hanno confidato che venerdì sono andati via pensando fosse successo qualcosa». Insomma i controlli funzionano, nche troppo. Per farla breve, basta la semplice presenza per ricordare i comportamenti da tenere... con qualche immancabile eccezione. «Abbiamo fermato una ragazza che girava con lo spritz in mano - racconta un agente - Ci ha detto non sto facendo niente di male: il problema, credo, è che molti giovani non sono al corrente delle regole, mentre i cittadini ci dicono vi vorremmo sempre qui».

SENSO CIVICO

La scena con ragazze come protagoniste si ripete. «Stavano qui in gruppo senza far niente - spiega un funzionario dopo aver preso, non senza problemi, le generalità - così abbiamo chiesto gentilmente per tre volte di circolare, ed è uscita tutta la maleducazione: Ma cosa volete? ci hanno risposto con tono villano. Parliamo di due quindicenni, qui ci tocca fare i genitori. Capisco che sono ragazzi, ma serve buon senso, rispetto dei ruoli e delle regole, altrimenti poi chiudono i locali e a fare aperitivo non ci vanno più. Forse contatteremo i genitori - rivela un po' scosso - Io ho due figli di quell'età, che non mi hanno mai trattato in questo modo». Ma per fortuna paiono eventi circoscritti, come dimostra la giovane Nicole: «È giusto che ci sia la Polizia, per tornare alla normalità dobbiamo usare la testa».

Luca Bagnoli

