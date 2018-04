CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TERRAFERMALentamente (ma non troppo) il turismo se la sta divorando tutta. La palazzina si trova verso la fine di via Felisati, andando verso la stazione, uno dopo l'altro, appartamenti e monolocali si stanno trasformando in locazioni turistiche. «In tutto sono una cinquantina - dicono in via Felisati - e siamo già ben oltre la metà. In questi giorni ne stanno cambiando un altro paio. L'unico piano che si salva è il nono, e lì ci vivono solo i proprietari. Negli altri otto ormai i residenti si mescolano con i turisti che si fermano due...