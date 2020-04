LA DONAZIONE

UDINE Dal terremoto, sempre in prima linea per aiutare gli altri. Il gruppo Ana di Udine con i contributi raccolti dai Gruppi, dagli Alpini e dagli Amici degli Alpini ha portato avanti l'acquisto di attrezzature sanitarie per il Reparto di terapia intensiva, quel reparto che quotidianamente da varie settimane sta operando con grandi sforzi e con la immensa disponibilità del personale medico ed infermieristico nel soccorrere e nel curare le persone infettate dal Coronavirus (con tutte le complicanze gravissime), al fine di superare la fase più critica dell'infezione. Ieri sono stati consegnati al reparto, che fortunatamente ha cominciato a svuotarsi di pazienti grazie a guarigioni e miglioramenti, tre metabolimetri (con monitor per analisi di gas). Come spiega il presidente della sezione udinese, Dante Soravito de Franceschi, si tratta di «un'apparecchiatura molto importante ed utile nel verificare, controllare, monitorare la corretta alimentazione parenterale (ed anche enterale) delle persone affette da coronavirus, dato che le persone che sono seguite e curate in terapia intensiva devono essere adeguatamente alimentati». Infatti, visto che i pazienti sono sedati (con terapia anestesiologica), possono incorrere anche in situazioni di malnutrizione. Per evitare questo rischio è importante che la terapia nutrizionale sia monitorata mediante un monitor dedicato ai gas respiratori emessi e, se del caso, sia corretta, apportando principi nutritivi necessari (ad esempio, utilizzando infusioni di carboidrati, aminoacidi, soluzioni lipidiche, più o meno bilanciate). La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Massimo Braganti, che ha ringraziato vivamente il presidente della Sezione Ana di Udine Dante Soravito De Franceschi. Il presidente udinese dell'Ana fa sapere poi che si sta attrezzando anche per offrire il supporto economico per l'informatizzazione della cartella clinica anestesiologica. Questo strumento registra i dati di laboratorio, ma anche i sintomi clinici della persona ricoverata in terapia intensiva. «Con la cartella clinica informatizzata il tutto avviene per via telematica, risparmiando tempo prezioso, eliminando il più possibile gli errori di trascrizione» e riducendo al minimo i tempi necessari, tanto che lo strumento è pronto in tempo reale. Infatti, la cartella clinica informatizzata è utilizzabile immediatamente. La Sezione Ana di Udine intende così supportare le attività di diagnosi, cura e di riabilitazione per i pazienti.

Soravito de Franceschi conclude così: «L'ospedale Santa Maria della Misericordia si è trovato in prima linea per combattere e per superare questa emergenza sanitaria e la Sezione Ana crede nella attiva e giusta e vincente operosità del personale coinvolto in questa emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA