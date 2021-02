In tempi di pandemia occorre guardare oltre il virus e fondare le basi per un vigoroso rilancio della comunità regionale, cominciando dai giovani e dalla qualificazione del lavoro che verrà: è questo lo scopo dichiarato di un progetto didattico che la Regione ha deciso di sostenere assieme alla Direzione scolastica regionale, al Cluster legno-arredo-casa Fvg e all'Istituto Malignani, che da solo nel mondo della scuola rappresenta un esempio di virtuosità riconosciuto a livello europeo.

La Giunta Fedriga ha approvato una delibera voluta dall'assessore all'istruzione e al lavoro, Alessia Rosolen, per sostenere una modifica curricolare del settore tecnologico del Malignani al fine di perseguire l'acquisizione delle competenze professionali riferibili alle tecnologie per l'arredo e materiali del made in Italy. Come dire: la bellezza del brand Italia declinata con le competenze tecniche avanzate, un campo che vede proprio il Malignani giocare un ruolo da campione. L'impegno finanziario pubblico espresso dalla Regione potrebbe definirsi minuto, visto che parliamo di diecimila euro. Tuttavia è il valore aggiunto dell'iniziativa a marcare la differenza.

Bait a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA