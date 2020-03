In tempi di Covid, Cucchini non si tira indietro. L'associazione presieduta da Paolo Colleselli lancia la linea di ascolto per il sostegno ai cittadini in quarantena. Noi ci siamo, stiamo in casa e ti ascoltiamo, si chiama così l'iniziativa pensata dalla onlus per dare il proprio contributo in questi giorni difficili. L'aiuto offerto sarà al telefono, perché gli spostamenti sono severamente vietati. «E proprio per questo abbiamo deciso di creare una nuova modalità per essere vicini ai bellunesi, alle famiglie, alle persone malate - spiega Colleselli -. Abbiamo pensato di istituire una linea di ascolto. Per i parenti dei ricoverati, per le persone in quarantena, per i familiari e gli amici dei malati, per tutti gli anziani che vivono soli e in queste giornate possono sentir crescere il senso di solitudine. Cucchini vuole essere una voce amica che entra in punta di piedi nelle case dei bellunesi. Sono 30 anni che la nostra associazione è vicina alle persone nei momenti più difficili della loro vita. Vogliamo essere vicini anche in questo momento». La linea d'ascolto sarà attivata al numero 3371134092 e si troverà risposta tutti i giorni dalle 8 alle 20. Risponderà la voce di un esperto di auto mutuo aiuto. Se il telefono dovesse risultare occupato, le persone che chiamano saranno ricontattate nel giro di qualche minuto. Questa ultima iniziativa della Cucchini testimonia come l'attività stia proseguendo, nonostante le limitazioni imposte dalle misure anti Coronavirus. L'attività assistenziale dell'associazione è al momento sospesa, come prevedono le direttive, ma è comunque garantito il servizio di consegna degli aiuti ai malati e ai pazienti che hanno necessità di letti, materassini anti-decubito, carrozzine e altro.

