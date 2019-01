In strada oltre cento poveri assoluti che vivono in auto o in ripari di fortuna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOUDINE Non solo nuovi poveri vittime della crisi. Anche a Udine il fenomeno dei senzatetto (storici o meno) è una realtà con cui gli operatori della Croce rossa di Udine (con l'unità di strada e un Safe point in stazione) e della Caritas fanno i conti quasi ogni notte. Il problema non è solo la casa, ma spesso anche la salute, la dipendenza o il disagio mentale.I NUMERI CARITASPoveri assoluti che fanno i conti con bisogni primari come mangiare, dormire, lavarsi e vestirsi. Nel 2018 l'équipe di contatto Caritas, in convenzione...