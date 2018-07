In soli quindici minuti si è scatenato l'inferno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONTA DEI DANNIROVIGO In cinque giorni un doppio schiaffo meteorologico, che ha causato non pochi danni da un capo all'altro del Polesine. Più che la pioggia, intensa ma concentrata, i problemi maggiori li hanno creati le fortissime raffiche di vento e, dove è caduta, la grandine. I comuni dove si sogno segnalati i maggiori problemi causati dal maltempo sono quelli di Rovigo, Lendinara, Badia, Villanova del Ghebbo, Stienta, Loreo. E se a Rovigo, ancora nel primo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per rimuovere...