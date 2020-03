GLI OSPEDALI COVID

VENEZIA Nuovi letti e nuovi macchinari per raggiungere, entro pochi giorni, i 35 posti letto di Terapia Intensiva nell'ospedale di Dolo, il centro scelto dalla Regione per diventare un ospedale Covid. I posti in partenza erano 6 che pian piano sono aumentati allargandosi nelle aree del blocco operatorio. In tutto 25 stanze per 35 letti. «Stiamo mettendo a disposizione dell'intero territorio dell'Ulss 3 Serenissima - spiega il direttore generale, Giuseppe Dal Ben - una vasta area dedicata alla gestione di pazienti contagiati». Ieri dall'Unità di Crisi regionale sono giunti i letti speciali, i respiratori e i monitor richiesti. E ad accoglierli sono stati prontamente messi a disposizione gli spazi del Blocco Operatorio, nella piastra di collegamento tra il Blocco Sud e il Blocco Nord dell'Ospedale: «Vengono convertiti in area Covid-19' - sottolinea il Direttore Generale - spazi e locali già dotati di quei requisiti e di quelle predisposizioni tecnologiche indispensabili, a partire da un'adeguata fornitura di ossigeno, dai dispositivi di isolamento, dalle indispensabili cablature per i collegamenti digitali». Operano in questi spazi progressivamente dedicati alla gestione dei pazienti Covid-19 gli infermieri specializzati del Blocco Operatorio; in questi giorni continuano la loro formazione specifica. Intanto a Villa Salus, l'altro ospedale Covid dell'Ulss 3, è arrivato un ventilatore prestato dalla clinica veterinaria San Marco di Veggiano (Padova), una dell eccellenze veterinarie in Europa.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA